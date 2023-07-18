Житель Тагила поджег Range Rover Evoque, чтобы помочь другу (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле расследуется инцидент с поджогом автомобиля. Возле дома на улице Карла Маркса в минувшие выходные загорелся Range Rover Evoque. Владелица иномарки сообщила, что ЧП случилось после того, как она рассталась с сожителем. По подозрению в поджоге задержан 51-летний тагильчанин, который заявил в полиции, что таким образом хотел помочь другу.

Поджег иномарку, чтобы поддержать друга

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками были изучены видеозаписи, в результате по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, который оказался хорошим знакомым бывшего сожителя заявительницы. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. По словам мужчины, на такой поступок его толкнули постоянные жалобы друга на его бывшую возлюбленную. Без ведома приятеля он решился на поджог автомобиля, так как посчитал, что таким образом он может чем-то «помочь» другу», – рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ущерб оценили примерно в 400 тысяч рублей. Огнем повреждены правая дверь, крыло, электропроводка и переднее колесо. На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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