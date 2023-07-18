В Кольцово задержали пассажира с наркотиком в перстне

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали подозрительного пассажира, который вел себя неадекватно.

Как сообщают в Уральском управлении МВД на транспорте, прилетевший из Сочи мужчина не ориентировался в пространстве, при разговоре с задержкой отвечал на вопросы, при этом алкоголем от него не пахло.

Его решили отвести в дежурную часть и осмотреть. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Красноуфимска. В ручной клади гражданина ничего подозрительного не нашли. Интересная находка обнаружилась, когда полицейские попросили мужчину снять большой золотой перстень с пальца левой руки. В тайнике был аккуратно свернутый полимерный пакетик с кристаллообразным веществом внутри. Проведенная криминалистами УТ МВД России по УрФО экспертиза подтвердила, что это метилэфедрон.

Давать какие-либо пояснения по этому поводу нарушитель отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации.

Транспортные полицейские аэропорта «Кольцово» составили два административных протокола: по статье 6.8 КоАП РФ за незаконный оборот наркотических средств и статье 6.9 Кодекса – за потребление наркотиков без назначения врача.

Мировой суд Екатеринбурга рассмотрел поступившие из транспортной полиции административные материалы и назначив свердловчанину наказание в виде двух суток ареста и штрафа на сумму 4000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»