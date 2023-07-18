В подземном переходе у парка Маяковского сделают подсветку (ФОТО)

Подземный переход, ведущий к главному входу парка Маяковского, обновят к 300-летию Екатеринбурга. Ремонт будет выполнен за счет средств компании-спонсора. Согласно проекту, переход оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Работы будут закончены до празднования Дня города, сообщил мэр Алексей Орлов.

Напомним, парк Маяковского станет одной из основных праздничных площадок юбилея Екатеринбурга. Здесь 12 и 13 августа пройдет театральный фестиваль «Лица улиц», 17 августа – концерт Валерия Гергиева с Уральским симфоническим оркестром в Летней эстраде, 19 августа – концерт-трибьют Свердловского рок-клуба с участием исполнителей разных жанров.

Последний раз подземный переход со стороны улицы Ткачей ремонтировали в 2018 году – к Чемпионату мира по футболу. В честь спортивного события стены перехода были расписаны граффити «Лучшие голы в истории футбола».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»