У детей из «Аистенка» подтвердили энтеровирус

У троих детей из числа воспитанников детского сада «Аистенок» в Екатеринбурге подтвердили энтеровирусную инфекцию, сообщили в минздраве Свердловской области. Такой же диагноз поставили одному взрослому – речь, вероятно, о матери одной из девочек.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о трех случаях менингита у детей из частного детсада. Как писал «Новый День», менингит – это воспаление, его вызывает вирус или инфекция. Энтеровирус, в частности, также может становиться причиной менингита.

В управлении Роспотребнадзора посоветовали не купаться в открытых водоемах, всегда мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы, не пить некипяченую воду, тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи.

«Энтеровирусная инфекция характеризуется многообразием проявления симптомов (головная, мышечная боль, повышенная утомляемость, высыпания в ротовой полости и на теле, высокая температура, рвота, понос и другие). При наличии любого симптома необходимо обратиться к врачу», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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