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NewDayNews.ru

Вторник, 18 июля 2023, 16:20 мск

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На Серовском тракте столкнулись 4 машины. Погиб один пешеход, двое пострадали (ФОТО)

Страшное ДТП случилось сегодня днем в Верхнепышминском районе, на 19 км.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, водитель грузового фургона «Исудзу» отвлекся на документы, потерял контроль за транспортом и выехал на правую обочину. Он протаранил три стоящих автомобиля – «Ситроен», «Мерседес» и «Опель», а также наехал на трех пешеходов.

В результате один пешеход погиб, еще двое, в том числе 15-летняя девочка, доставлены в больницу.

По данному факту органы внутренних дел проводят проверку.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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