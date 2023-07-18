На Серовском тракте столкнулись 4 машины. Погиб один пешеход, двое пострадали (ФОТО)

Страшное ДТП случилось сегодня днем в Верхнепышминском районе, на 19 км.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, водитель грузового фургона «Исудзу» отвлекся на документы, потерял контроль за транспортом и выехал на правую обочину. Он протаранил три стоящих автомобиля – «Ситроен», «Мерседес» и «Опель», а также наехал на трех пешеходов.

В результате один пешеход погиб, еще двое, в том числе 15-летняя девочка, доставлены в больницу.

По данному факту органы внутренних дел проводят проверку.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»