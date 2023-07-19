В Талице пожарный вытащил двух человек из горящего дома

Сотрудник пожарно-спасательной части в городе Талица Сергей Поташев спас двух человек из горящего дома.

Он возвращался домой поздним вечером на автомобиле и увидел зарево в районе частного сектора. Мужчина позвонил в пожарную охрану и направился к месту пожара. От соседей он узнал, что в горящем доме могут быть люди. Тогда Сергей перепрыгнул через забор и заметил, что жильцы не могут выбраться самостоятельно – окно было заблокировано и не открывалось полностью. Тогда пожарный выломал оконную раму, перелез через проем и в условиях сильной задымленности эвакуировал двух человек.

«Медлить было нельзя. Важна была каждая секунда, которая, возможно, и помогла спасти людей из горящего дома», – поделился Сергей Поташев. Позже он помогал прибывшим пожарным тушить огонь. Частный дом сгорел полностью за 30 минут. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Теперь в ведомстве рассматривают вопрос о поощрении Сергея Поташева.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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