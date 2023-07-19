Мэрия Екатеринбурга запустила транспортный чат-бот

Администрация Екатеринбурга запустила телеграм-бот, который поможет горожанам сориентироваться в изменениях маршрутов общественного транспорта. Нововведения вступят в силу 1 августа.

В чат-боте можно найти информацию о каждом маршруте автобуса, трамвая или троллейбуса с приложенной картой. Кроме того, через бот можно получить ответы от сотрудников транспортного комитета или напрямую связаться с мэрией.

Как ранее писал «Новый День», с 1 августа изменятся 13 трамвайных маршрутов, а трамваи №16, 9, 12 и 33 будут отменены. Также меняются 6 троллейбусных маршрутов, троллейбус №5 – отменяется. Изменения в автобусном движении начнутся осенью.

«Нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам мегаполиса. Кроме того, продолжается приведение нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной. Она позволит жителям и гостям Екатеринбурга гораздо легче ориентироваться в маршрутах курсирующих по городу машин. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы – с 25 по 39», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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