В Свердловской области с начала года пироманы сожгли 86 мусорных баков, сообщил регоператор по обращению с отходами в Восточном кластере «Спецавтобаза». В Екатеринбурге, в частности, сгорели 46 контейнеров на 29 площадках. Рекордсмен в этом плане – Железнодорожный район, там злоумышленники орудовали на 18 мусорках, после чего в негодность пришли 25 контейнеров. Также случаи поджогов баков были зарегистрированы в Белоярском, Ирбите, Алапаевске, Тавде, Тугулыме, Камышлове, Сухом Логу, Артемовске, Асбесте и Сысерти.

«Из-за злоумышленников, которые устраивают пожары на контейнерных площадках, в первую очередь, страдают местные жители. Мусоровоз не может загрузить и вывезти отходы с площадки, на которой произошел пожар. Контейнерные площадки захламляются и переполняются», – рассказал начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Павел Хатько.

При этом, так как контейнерные площадки и сами баки относятся, как правило, к общедомовой или муниципальной собственности, то новые покупают либо за счет денег, которые люди платят за содержание жилья, либо из бюджета, формируемого из налогов. Отметим, что в целом пироманы стали реже портить мусорные баки. Например, в 2021 году только в Екатеринбурге неизвестные сожгли 375 контейнеров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»