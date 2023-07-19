В Первоуральске парень украл из магазина кальян, спрятав его в шортах (ВИДЕО)

В Первоуральске неизвестный украл кальян из магазина. На кадрах видно, как молодой человек долго высматривал камеру видеонаблюдения, но не нашел, судя по всему. В какой-то момент он подошел к стеллажу, взял оттуда кальян, а после запихнул его к себе в шорты, закрыв их толстовкой.

Владелец магазина сообщил корреспонденту РИА «Новый День», что ущерб оценен в 8 тысяч рублей. Предприниматель будет писать заявление в полицию.

Вор вынес кальян в шортах

Первоуральск, Владислав Тринько

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