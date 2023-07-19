Облсуд оставил в силе штраф главе екатеринбургского «Мемориала»*

Свердловский областной суд оставил без изменений административное наказание в отношении екатеринбургского филиала общественной организации «Мемориал»* и его руководителя Алексея Мосина. Жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения.

В июне 2023 года по постановлению Ленинского районного суда Екатеринбурга общество «Мемориал»* было оштрафовано на 300 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Алексей Мосин был признан виновным по этой же статье и оштрафован на 100 тысяч рублей. Поводом для возбуждения дела стали фотографии Мосина с антивоенным плакатом, опубликованные на сайте «Мемориала»*.

*признана НКО-иноагентом

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»