Новый мост на Уктусе и дорогу из Новокольцовского запустят уже в сентябре (ФОТО)

Уже в сентябре в двух активно развивающихся микрорайонах Екатеринбурга появятся новые объекты инфраструктуры. Ход работ проинспектировал сегодня заместитель главы города Рустам Галямов.

Первый объект – улица Водоемная в районе Правобережного Уктуса. В последние годы здесь было построено несколько многоэтажных жилых комплексов, и горожане обратились в администрацию с просьбой построить им новую дорогу и пешеходный мост через Исеть. В прошлом году подрядчик приступил к работе.

Рустам Галямов рассказал, что реализация всего проекта поделена на три этапа. На первом планируется построить выезд с Кольцовского тракта на улицу Водоемную и ее участок до нового пешеходного моста через реку Исеть. Ожидается, что этот этап будет завершен в сентябре этого года. «Будет проложено чуть больше 1 км асфальта с устройством дорожек, тротуарного покрытия, запланировано благоустройство набережной и строительство пешеходного моста. Его в сентябре уже откроем для прохода», – уточнил Галямов. Второй и третий этап запланированы на 2024 год.

Следующие объекты, которые держит на контроле администрация города, это Александровский и Новосинарский бульвары в Новокольцовском микрорайоне, где сейчас заканчивается строительство деревни для Международного фестиваля университетского спорта, а также строится кампус УрФУ. «На сегодняшний день ведутся работы по приемке в эксплуатацию, скоро они будут завершены. В сентябре эти две дороги будут запущены. Здесь предусмотрены остановочные комплексы для общественного транспорта, светофорные объекты. Рассматриваются четыре маршрута общественного транспорта для заезда и выезда из микрорайона», – рассказал Рустам Галямов.

Напомним, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов уже анонсировал запуск четырех автобусных маршрутов в Новокольцовский район, где расположены новые общежития УрФУ. По расчетам транспортного комитета, автобусы смогут перевозить порядка 1,5 тысячи студентов в час в утреннее и вечернее время. Более того, глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже утвердил проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово», что сделает район еще более доступным. «Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается», – сообщил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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