В Екатеринбурге перебои с вылетами в Турцию

В Екатеринбурге зафиксированы перебои в авиасообщении с Турцией. Так, на несколько часов задерживается рейс «Аэрофлота», который должен был вылететь в Стамбул сегодня утром в 08:50, однако его перенесли на 19:10.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что задержка связана с поздним прибытием борта. Кроме того, накануне без объяснения причин был отменен рейс компании Corendon Airlines в Анталью, который должен был отправиться в 17:35.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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