За лето в Екатеринбурге отремонтируют почти 40 км автодорог

В течение летнего сезона в Екатеринбурге планируется отремонтировать 43 участка дорог протяженностью 39,6 километра. Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы города Алексей Бубнов.

Он уточнил, что 19 из этих участников ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). «На данный момент работа одновременно идет на 29 объектах: почти завершена замена и правка бортовых камней, на 70 % уложено асфальтовое полотно и на 45 % сделаны тротуары. В сентябре ремонт будет закончен», – рассказал Алексей Бубнов.

На десяти запланированных к ремонту участках работы уже завершились. Кроме того, в этом году в Екатеринбурге заменят около 50 светофоров, 27 дорожных контроллеров, 907 знаков и 180 стоек для них. Эти работы будут завершены к Дню города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»