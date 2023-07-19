В Екатеринбурге полицейские нашли угнанную Toyota Camry (ФОТО)

Полицейские нашли Toyota Camry спустя две недели после угона. Заявление о пропаже автомобиля подал владелец. Японскую иномарку похитили с парковки на улице Гурзуфской.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили гараж в районе ул. Инженерной, где хранилось похищенное транспортное средство. Там же были задержаны подозреваемые в хищении машины – ранее судимые за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодые люди 1984 и 1987 года рождения», – прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. При осмотре гаража были найдены номера от другой машины, которая также числится в угоне.

На обвиняемых завели уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ. Граждан поместили в СИЗО на время следствия.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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