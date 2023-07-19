ГИБДД: В Екатеринбурге растет число аварий с грузовиками

В Екатеринбурге растет число аварий с грузовыми автомобилями – их уже на 17,2% больше, чем за весь прошлый год. Более того, в них стали чаще гибнуть или получать травмы люди – этот показатель вырос на 30%.

Нередко к ДТП приводят нарушения со стороны водителей грузовых автомобилей. Так, из 40 проверенных в ходе рейда на Полевском тракте фур почти у половины были найдены нарушения. В одном случае машина двигалась без регистрации, у нее были изъят госномер, в 12 случаях авто не прошло техосмотр. Один водитель ехал без тахографа, двое – без путевых листов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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