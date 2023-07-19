Сильные дожди на Урале продлятся до пятницы

В Свердловской области снова продлено штормовое предупреждение о грозах и сильных дождях. Причина непогоды – циклон, который поднимается на север вдоль Уральских гор.

В некоторых муниципалитетах ливни были настолько мощными, что достигли критерия опасного явления. Так, в Камышлове минувшей ночью выпало 68 мм осадков, что составило 90% месячной нормы. В Артемовском выпало 59 мм, или 72% месячной нормы. «Сильные дожди могут выпадать локально в течение сегодняшнего дня 19 июля и ближайшей ночи (20 июля). В последующие дни 21-23 июля сохранится умеренно теплая погода, вероятны осадки, преимущественно небольшие дожди. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 20-25°», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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