Минфин назвал сумму, потраченную на ликвидацию последствий пожаров

Из резервного фонда правительства Свердловской области на ликвидацию последствий крупных пожаров в населенных пунктах региона уже потрачено более 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в ответе департамента информполитики на запрос РИА «Новый День».

В частности, на оказание пострадавшим от пожаров гражданам единовременной материальной и финансовой помощи выделено более 95,3 млн рублей. На строительство новых домов в пострадавших от пожаров населенных пунктах – около 860 млн рублей. На предоставление единовременной выплаты в целях приобретения гражданами жилых помещений взамен утраченных – около 200 млн рублей.

По состоянию на 18.07.2023 нераспределенный остаток средств резервного фонда правительства Свердловской области составляет свыше 3,2 млрд рублей.

Напомним, сильные пожары в Свердловской области начались 25 апреля. Огонь уничтожил в Сосьве более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию. В Таежном и Неустроево сгорели несколько десятков домов. 12 июля огонь частично уничтожил село Шайдуриха. По решению областных властей, жилье в пострадавших населенных пунктах будет восстановлено до ноября текущего года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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