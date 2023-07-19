Каждый третий екатеринбуржец делает ремонт в кредит

Две трети жителей Екатеринбурга делают ремонт за счет собственных накоплений, а каждый третий – берет кредит в банке или одалживает деньги у родственников и друзей. Большинство рассчитывает уложиться в сумму не больше 500 тысяч рублей.

Как показывают результаты опроса платформы «Авито Услуги», 83% респондентов планирует ремонт жилья в ближайший год. Из них 27% будут делать косметический ремонт всего жилья, 20% проведут косметический или капитальный ремонт в отдельных помещениях, другие 23% ограничатся небольшими работами (например, ремонт сантехники или электрики), а еще 12% затевают капитальный ремонт всей квартиры или частного дома.

Из тех екатеринбуржцев, которые планируют ремонт всего жилья в ближайший год, 56% хотят потратить на проект до 500 000 рублей, 19% – от 500 000 до 1 000 000 рублей, 12% – от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, а еще 6% респондентов готовы потратить на ремонт квартиры более 2 000 000 рублей.

Больше половины опрошенных во время ремонта прибегают к чьей-то помощи. Например, 19% опрошенных жителей Екатеринбурга обращается за помощью к родителям. Еще 24% заручаются поддержкой друзей, а 7% – братьев и сестер, 4% просят помощи у коллег. 28% респондентов справляются самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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