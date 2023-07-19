За полгода уральские санврачи забраковали 2 тонны молочной продукции

За первые 6 месяцев 2023 года специалисты Свердловского управления Роспотребнадзора проверили 42,9 тонны молочной продукции. Больше 4% образцов общей массой 1,9 тонны было забраковано.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, всего было проверено 3876 проб. Из них 294 (7,6%) признаны неудовлетворительными. В частности, по микробиологическим показателям специалисты забраковали 238 проб (6,8%); по санитарно-химическим – 61 (10,7%). 489 проб исследовано по физико-химическим показателям, из них 47 проб (9,6%) – неудовлетворительные.

Проверка проводилась на 355 объектах, бракованная продукция найдена на 102 объектах (28,7%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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