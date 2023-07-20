За один вечер в Екатеринбурге самокатчики сбили двух 5-летних детей

Вечером в среду, 19 июля, в Екатеринбурге случилось сразу два ДТП с участием электросамокатов. В обоих пострадали дети.

Как сообщили в ОГИБДД Екатеринбурга, первая авария произошла на улице Инженерной у дома 41. 17-летний подросток ехал на кикшеринговом электросамокате по аллее и сбил шедшего навстречу 5-летнего мальчика. Ребенка с ушибом головы доставили в больницу.

Второй самокатчик не спешился во время пересечения перехода на перекрестке улиц Белореченской и Шаумяна и сбил 5-летнюю девочку, которая шла навстречу. Как и в первом случае, ребенка с ушибами головы отвезли в больницу.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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