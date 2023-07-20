В Свердловской области локализованы три лесных пожара – в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах. По данным Уральской авиабазы, к вечеру 19 июля общая площадь пожаров составила 2,2 тысячи гектаров.

Сейчас с огнем в лесах борются более 150 специалистов Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторов лесных участков, задействовано 25 единиц техники.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. Жарить шашлыки нельзя даже в собственном саду или на даче.

Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 миллионов рублей.

Если вы заметили лесной пожар, нужно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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