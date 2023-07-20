Убийцу-педофила не выпустили по УДО. Он выйдет через год

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в УДО Валерию Улееву, осужденному за изнасилование и убийство 7-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2005 году преступник был приговорен к 19 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На день рассмотрения ходатайства об УДО Улееву оставалось отсидеть 1 год 2 месяца 14 дней. Прокурор счел его освобождение нецелесообразным, суд с ним согласился.

Напомним, преступление было совершено в поселке Верхняя Сысерть в 2004 году. 47-летний на тот момент Улеев заманил к себе в дом знакомую девочку, обещая угостить шоколадом и мороженым, изнасиловал ее и задушил. Затем он вывез труп и личные вещи девочки к плотине Верх-Сысертского пруда, где вещи выбросил в овраг, а тело жертвы – в выгребную яму общественного туалета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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