Эксперты РАНХиГС составили рейтинг социально-экономической устойчивости уральских МО

Эксперты Уральского института управления РАНХиГС составили рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба вуза, подобный проект реализуется в регионе впервые. Его цель – дать комплексную оценку социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Среднего Урала. Это поможет прогнозировать их перспективы и риски, анализировать эффективность государственной поддержки местного уровня власти. Еще одна задача рейтинга – способствовать выявлению и распространению лучших практик муниципального управления.

Основой для рейтинга стали 15 экономических и социальных индикаторов. Среди них – динамика численности населения, объем отгруженных товаров собственного производства, объем инвестиций, доходы бюджетов, прибыль местных предприятий, средняя зарплата, оборот розничной торговли, строительство жилья, количество мест в детских садах, протяженность автодорог.

Первое место в рейтинге ожидаемо занял Екатеринбург. За ним с почти равным количеством баллом следуют Сысерть, Красноуфимск, Верх-Нейвинск, Заречный. Во второй пятерке – Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Арамиль, Качканар, Верхняя Тура.

На последнем месте оказалось Махневское МО, на предпоследнем – Первоуральск. Также в числе отстающих – Талица, Нижняя Салда, Алапаевский район, поселок Малышева, Дегтярск, Арти, Камышловский район, Реж.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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