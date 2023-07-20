Врачи рассказали, какие травмы стали получать дети из-за засилья самокатов

Екатеринбургские медики фиксируют значительный рост травм детей и подростков из-за засилья электросамокатов. Об этом «Новому Дню» рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГБ 9 Араик Петросян.

По его словам, за последнее время число обращений пациентов из-за инцидентов с самокатами стало значительно больше – по сравнению с 2020 годом, когда кикшеринг только появился в Екатеринбурге.

«Три года назад было немного таких травм, доступность электросамокатов была меньше. В этом году, кажется, 3-4 разные компании, они стоят почти на каждом углу, – пояснил он. – Как правило, повреждения от самокатов – это скелетная травма и абдоминальная травма, то есть повреждение внутренних органов».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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