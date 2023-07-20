В ГИБДД назвали самый аварийный день недели

С начала года в Свердловской области произошли 153 ДТП, в которых пострадали дети. Как объяснил замначальника управления ГИБДД региона Денис Колясников, это каждая восьмая авария из всех, где были зарегистрированы пострадавшие.

«В этих ДТП 162 ребенка получили травмы, четверо, к сожалению, погибли», – добавил он.

Колясников рассказал, что самый аварийный день недели – это вторник, на втором месте – пятница, а на третьем – суббота и воскресенье.

«Взрослые халатно относятся к вопросам обеспечения безопасности детей, нередко сами провоцируют детей на нарушения – покупают средства индивидуальной мобильности, регистрируют на телефон ребенка аккаунт для пользования самокатом, не показывают, как этим средством передвижения пользоваться. В сельской местности оставляют в доступе автомобили, мотоблоки, мопеды, мотоциклы. Дети мало того, что сами пользуются, дают пользоваться друзьям без навыка, перевозят пассажиров, попадают в ДТП», – перечислил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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