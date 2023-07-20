В Екатеринбург приехали полярные песцы и тропические генеты (ФОТО)

В Екатеринбургский зоопарк из Новосибирского прибыли новые обитатели – пара полярных лисиц и пара тропических генет .

Песцам Альфе и Омеге – один год. Они подвижные, но при этом осторожные. Как рассказали в зоопарке, первое время песцы полностью избегали контакта с сотрудниками, сильно нервничали во время уборки. Сейчас начали привыкать. Полярным лисицам дают говядину, курицу, рыбу, а также овсяную кашу, овощи и фрукты. Сейчас звери линяют, поэтому выглядят не так эффектно, как зимой.

Вторые новоселы – генеты, сестры Коллет и Белль, им по 7 лет. Генеты относятся к хищным животным из тропического семейства виверровые. В зоопарке есть их родственники по семейству – бинтуронги и мусанги. Эти животные – ночные, но во время кормления, около 11 часов утром и в 16:00 вечером, просыпаются. Генетам дают курицу, молоко, фрукты и овощи – салат из бананов, яблок, груши, моркови, инжира, фиников. Генеты отличаются своей ловкостью – они много времени проводят в кронах деревьев, где прыгают, лазают и даже пробираются между ветвей колючих растений. Самки активно метят территорию с помощью специальных желез. Продолжительность жизни в природе около 10 лет, в неволе дольше, 15-20 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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