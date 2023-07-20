В центре Екатеринбурга прорвало трубу при проведении испытаний. Пострадали автомобили (ФОТО, ВИДЕО)

Огромный коммунальный фонтан сегодня появился во дворе дома на Сакко и Ванцетти, 50. Местные жители рассказали кореспонденту РИА «Новый День», что они проснулись в 4 утра от сильного шума. Произошла коммунальная авария, во время которой камни и куски асфальта разлетелись по двору, побив припаркованные машины. У одного из автомобилей выбило заднее стекло, у других – царапины, вмятины и трещины на стеклах. Среди людей пострадавших нет.

Фонтан во дворе дома: прорвало трубу

«При проведении гидравлических испытаний около 4.30 утра в районе дома по ул. Сакко и Ванцетти произошло повреждение трубопровода с выходом воды на поверхность. Бригада ЕТК оперативно прибыла к месту инцидента, перекрыла воду и выставила ограждение. При выходе воды на поверхность незначительные повреждения лакокрасочного покрытия получили несколько припаркованных рядом автомобилей. Сотрудники ЕТК объяснили автовладельцам порядок получения компенсации в страховой компании за причиненный ущерб. Опрессовка проводилась холодной водой от насосной станции, без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Бригада ЕТК приступила к ремонтным работам», – прокомментировали в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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