Педиатр рассказала об опасности капсул для стирки

Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова рассказала о том, что в регионе выросло число отравлений детей средствами для стирки белья. Речь идет о капсулах. «Они яркие, красивые, их хочется попробовать на зуб, а так как они пластиковые, то их легко проглотить», – рассказала Малямова.

Также она напомнила, что многие дети получают химические отравления, проглатывая батарейки. О последствиях рассказал замглавного врача по хирургии ДГБ № 9 Екатеринбурга Араик Петросян. «Даже если батарейке не хватает заряда на работу электронного устройства, она на самом деле не разряжается до конца – и при попадании в среду она вызывает химические процессы, взаимодействуя с жидкостями организма и вызывая ожоги пищевода, нередко – перфорацию», – сказал он. По словам хирурга, ребенку, проглотившему батарейку, требуется длительное лечение. «Нередко проглатывание батарейки приводит к инвалидизации. Не зря у нас все батарейки сдают в специальные места, их нельзя выбрасывать с обычным мусором», – добавил врач.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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