Екатеринбуржцы назвали любимые страны и города для отдыха

В 2023 году 89% екатеринбужцев планируют провести летний отпуск в России. В страны дальнего зарубежья поехали или собираются поехать 5%, в республики бывшего СССР – 6%.

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, какие направления в этом году наиболее популярны у туристов. В топ-10 зарубежных стран попали:

1. Турция

2. Армения

3. Казахстан

4. Азербайджан

5. Узбекистан

6. Объединённые Арабские Эмираты

7. Киргизия

8. Беларусь

9. Индия

10. Египет.

Из российских направлений наиболее популярными для летнего отпуска стали:

1. Сочи

2. Санкт-Петербург

3. Москва

4. Минеральные Воды

5. Калининград

6. Махачкала

7. Анапа

8. Самара

9. Иркутск

10. Красноярск

Средняя поездка на отдых этим летом продлится 10 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 17 200 ₽, цена аналогичного перелёта в страны ближнего зарубежья – 31 500 ₽, а в страны дальнего зарубежья – 43 100 ₽. Ночь в отеле во время отпуска этим летом обойдётся в среднем в 6 300 ₽ по Росcии и 8 100 ₽ – за границей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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