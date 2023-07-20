МЧС предупредило о надвигающемся шторме

В Свердловской области сегодня ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщили со ссылкой на синоптиков в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Там порекомендовали оставаться дома на время непогоды.

Отметим, что такая погода на Среднем Урале держится уже не первый день – после рекордной жары в регион пришло похолодание, а с ним ливни и грозы. Первые предупреждения от МЧС начали приходить с 11-12 июля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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