Юристы объяснили, что делать жертвам мошенников, взявшим миллионы в кредит

Не проходит недели, чтобы жители Екатеринбурга не стали жертвами телефонных мошенников. Очередной всплеск активности лжесотрудников служб безопасности банков, ЦБ РФ, финансовых учреждений и силовых структур зафиксировала полиция Екатеринбурга. Жертвами злоумышленников стали почтальон, преподаватель техникума, пенсионер и кладовщик. В общей сложности они отдали мошенникам 6,6 млн рублей.

Так, преподаватель оформила несколько займов, которые перевела на указанные аферистами счета. В общей сложности она лишилась 1,1 млн рублей. Почтальон набрал кредитов на 1,6 млн, поверив лжеброкерам. Пенсионер лишился 1,4 млн, кладовщик – почти 400 тысяч, еще 720 отдал екатеринбуржец, чей род деятельности в полиции не уточнили. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ, но, так как мошенники звонят, как правило, из-за рубежа, организаторов и участников преступных схем привлекают к ответственности нечасто, и их жертвам приходится расплачиваться по кредитам самостоятельно.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель адвокатской конторы LawGuard Сергей Колосовский, один из вариантов выхода из ситуации – это банкротство физического лица, однако он напомнил, что это чревато негативными последствиями. «Банкротство далеко не так безобидно, как его рисуют юристы. Это фактическое поражение в правах хоть и на время. Человек лишается имущества и возможности в течение 5 лет выезжать за рубеж», – сказал собеседник агентства. Возможно, по этой причине к банкротству прибегают не так часто.

«На 100 случаев банкротств у нас было два обращения от людей, которые стали жертвами мошенников. Тут есть два пути. Первый – реструктуризация долга и реализация. В первом случае с банками договариваются о рассрочке платежа и уменьшении выплат, а во втором, когда человек признается банкротом, с него полностью списываются долги, но процедура длится минимум шесть месяцев», – пояснил «Новому Дню» руководитель компании «Эксперт права» Сергей Кашин.

Добавим, что в Свердловской области суд признал банкротами 11 тысяч человек в 2022 году, по данным «Федресурса», это пятое место в России по этому показателю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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