В фонд «Защитники Отечества» с 1 июня обратились 4234 уральца

С 1 июня в регионах Уральского федерального округа начали работать филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного для помощи участникам СВО и их семьям. «Первые месяцы работы филиалов показали, что люди идут в фонд с очень разными проблемами. По большинству из них приходится работать адресно, в индивидуальном порядке. Сотрудники отделений предметно разбираются с каждым вопросом, подключают к решению необходимые организации и ведомства. Но самое главное – добиваются результата и не оставляют людей один на один с их трудностями», – заявил полпред президента на Урале Владимир Якушев.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, большинство запросов связаны с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, выплат и других мер поддержки, медицинской реабилитации и психологической помощи. Есть обращения по трудоустройству, бытовым вопросам, поиску бойцов в зоне специальной военной операции, переставших выходить на связь и другие.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле 2023 года по распоряжению президента Владимира Путина. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

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