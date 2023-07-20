На Урале наладят выпуск беспилотников

В Свердловской области появится собственное предприятие по выпуску беспилотников.

Как сообщает ДИП, выпуск беспилотных летательных аппаратов собирается наладить в городе Лесном научно-производственный комплекс «Энергетические системы и компоненты» («НПК ЭСК»). Объём инвестиций на первом этапе оценивается в 45 млн рублей, всего планируется инвестировать около 200 млн рублей. Запустить производство рассчитывают в 2025 году.

«Беспилотники – семимильными шагами надвигающееся будущее, – прокомментировал замгубернатора Дмитрий Ионин. – Считанные годы пройдут, и они будут востребованы везде – в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, геопространственных данных. Регион обладает компетенциями в сфере проектирования, производства, оснащения и модернизации оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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