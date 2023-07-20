Организаторы IronStar заверили, что плавать в Городском пруду безопасно

В Екатеринбурге 21 и 22 июля впервые пройдут любительские соревнования по триатлону IronStar. Для участия в спортивном фестивале зарегистрировались более 1300 человек.

Участникам предстоит преодолеть «полужелезную» дистанцию: проплыть 1,9 километра в открытой воде Городского пруда, проехать 90 километров на велосипеде по городским улицам и пробежать 21 километр по набережной. Центральной площадкой соревнований станет стадион «Динамо».

Генеральный директор IronStar Владимир Шейкин рассказал, что заплыв в Исети безопасен для участников. «Мы совместно с администрацией города провели огромную работу по исследованию воды в Городском пруду. Пробы брали зимой, а начиная с апреля ежемесячно, как только начал сходить лед. На сегодняшний день все анализы демонстрируют, что вода соответствует правилам проведения соревнований по триатлону. Наша команда уже участвовала в заплывах, например, спортивный директор несколько раз проплывал пруд. Более того, Сергей Шелапугин (уральский тренер по бегу – прим. ред.) уже преодолевал 300 километров дистанции триатлона и проплыл 8 километров в Городском пруду. И все с ним нормально», – с улыбкой заявил Шейкин.

Основные соревнования пройдут в субботу, 22 июля. В пятницу в городе пройдет женский забег IronLady в 5 километров и детские соревнования. Вход на фестиваль IronStar в Екатеринбурге – бесплатный.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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