Москва выделит Среднему Уралу кредит на покупку 330 автобусов

Правительство РФ выделит Свердловской области специальный казначейский кредит в 1,5 млрд рублей на покупку 330 автобусов для муниципальных и междугородних маршрутов региона.

Как сообщили в ДИПе, часть этих денег будет направлена 14 муниципалитетам в виде субсидий на условиях софинансирования на приобретение автобусов для внутригородских маршрутов. Среди получателей: Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. Всего будет приобретено 174 автобуса.

Также деньги будут направлены непосредственно автотранспортным предприятиям, выполняющим межмуниципальные перевозки. Они смогут приобрести 156 автобусов.

Специальные казначейские кредиты РФ предоставляет регионам на 15 лет под 3% годовых. Новые автобусы будут приобретены до конца года, а уже в начале 2024 года выйдут на муниципальные и межмуниципальные маршруты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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