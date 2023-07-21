Из Екатеринбурга можно будет чаще улететь в Калининград

С 1 августа «Уральские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Калининград. Добавочные самолеты будут отправляться в самую западную точку страны по вторникам в 9:00 и по пятницам в 15:30. Обратные рейсы запланированы на вторник 10:50 и пятницу 17:15.

Всего «Уральские авиалинии» выполняют 12 рейсов в неделю по данному направлению.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»