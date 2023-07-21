В Екатеринбурге снова задержки рейсов в Турцию

Туристы из Екатеринбурга, выбравшие для перелета Red Wings, столкнулись с задержкой рейсов в Анталью. Только за прошедший день авиакомпания перенесла время вылета у двух рейсов. Так, сначала был задержан по технической причине рейс, который должен был вылететь в 00:25. Он отправился только в 08:25. Также изменилось время вылета у другого рейса – с 13:00 на 02:30. Причиной стало позднее прибытие борта.

Во втором случае из-за задержки пострадали 405 человек. Пассажиров, которым требовалось это, разместили в отеле. Ситуацию на контроль взяло управление Уральский прокуратуры на транспорте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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