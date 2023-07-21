За полгода в Китай отправили 28 тонн уральского пломбира

Мороженое, произведенное в Свердловской области, пользуется большой популярностью в Китае. Только за первое полугодие предприятия региона экспортировали в КНР более 28 тонн мороженого стоимостью 93 тысячи долларов США. При этом в прошлом году поставок в КНР не было.

«Уральский регион в ближайшие годы планирует нарастить свое присутствие в Китае – потенциал экспансии возможен на уровне двукратного роста. Локдаун, который негативно повлиял на конечный спрос и вызывал критические сбои в логистических цепочках, не помешал компаниям отгружать свою продукцию. Местные предприятия расширяют выход на потенциально перспективные рынки сбыта: Индия, Монголия, Вьетнам, где наблюдается интерес к нашему мороженому», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Экспорт уральского мороженого в Азербайджан вырос на 80% и составил 20 тонн в физическом выражении, и в 2 раза до 64 тысяч долларов США в стоимостном. А вот в Казахстане спрос на пломбир и эскимо упал в два раза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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