За сутки екатеринбуржцы отдали телефонным мошенникам 12,5 миллиона рублей

В Екатеринбурге наблюдается всплеск телефонного мошенничества. Всего за сутки жертвами злоумышленников стали пять человек: двое пенсионеров, преподаватель училища, радиомеханик и специалист по маркетингу.

Как рассказали в УМВД города, в большинстве случаев потерпевшим звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками ФСБ, Центробанка и полиции. Они называли персональные данные собеседников и «информировали» о несанкционированных попытках неизвестных оформить на них кредиты. Мошенники по отработанной схеме убедили людей оформить так называемые «зеркальные займы» и перевести деньги на «безопасные счета». Таким образом, 66-летний пенсионер лишился 4,7 миллиона рублей собственных сбережений, а преподаватель училища – 4 миллиона рублей (часть суммы была взята в кредит). По указанию мошенников 40-летний маркетолог перевел на «безопасный счет» 345 тысяч рублей, 63-летний радиомеханик – 450 тысяч рублей, и еще один 73-летний екатеринбуржец – 1,1 миллион рублей. В полиции подчеркивают, что все пострадавшие слышали о подобных схемах обмана. Но, по их словам, когда им поступали звонки от якобы сотрудников силовых подразделений, они без сомнения соглашались выполнять все указания «финансовых специалистов».

По всем фактам в Екатеринбурге возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят оперативные мероприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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