Слонихе Даше сменят пол

В жилище одной из старейших обитательниц екатеринбургского зоопарка, слонихи Даши, идет ремонт. За много лет напольное покрытие в ее павильоне истерлось, и его необходимо менять. Об этом рассказала на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

«Даша ждет не дождется, когда въедет в обновленный вольер. После ремонта она получит не только новое напольное покрытие, но и дерево баньян, на которое можно будет подвешивать фрукты. Пока в павильоне идет ремонт, Даша гуляет на улице, мы постоянно дежурим возле нее, чтобы наша девочка не нервничала. Строители работают в две смены, чтобы поскорее закончить, потому что животное привыкло ночевать дома», – рассказала она. Ожидается, что обновленный слоновник откроют ориентировочно 10 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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