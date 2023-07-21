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Пятница, 21 июля 2023, 10:34 мск

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Уральский завод вручил первые миллионы за сбитые НАТОвские танки

Уральское предприятие «Форэс» вручило первые сертификаты военнослужащим за сбитую вражескую технику. Зимой компания объявила награду – 5 млн рублей за первый сбитый танк «Леопард» или «Абрамс», 2 млн – за второй и по 500 тысяч за последующие. Накануне в Москве награды получили восемь боевых расчетов.

«Сейчас тяжелое время. Ребята, которые сегодня приехали, находятся в очень непростой ситуации, они рискуют жизнью. Считаю нашим правом и обязанностью помогать, если мы имеем такую возможность. Мы обещали выплатить 5 млн рублей за первый подбитый танк. Цель в рамках боевого задания поразил экипаж ударно-разведывательного вертолета. Пока нам не смогли организовать эту встречу, но она будет. За все последующие танки обещали по 500 тыс рублей, что мы сегодня и сделали. То, что обещали, мы выполняем», – сказал гендиректор предприятия Сергей Шмотьев.

Также ранее руководство компании анонсировало награду – 15 млн рублей – за первый сбитый боевой F-15 и F-16.

Фото: пресслужбы компании «Форэс»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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