В аэропорту Кольцово встретили загадочных животных для зоопарка

К юбилею Екатеринбурга городской зоопарк представит новых животных, которые станут своего рода подарком к празднику. «Через 30-40 дней объявим новых прибывших. Я только сегодня встречал в Кольцово новых животных. Пока не будем раскрывать интригу, кто это, но нам есть что показать», – рассказал на пресс-конференции специалист зоопарка Павел Грачев.

Он также сообщил, что при подборе новых животных для коллекции идет особенно активная работа по тем, кто сейчас «сидит без пары и скучает». Например, перед зоопарком стоит очень непростая задача – подобрать жениха для карликового бегемота Евы. Эти животные очень редкие, сама Ева приехала на Урал из Эдинбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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