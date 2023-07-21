В Свердловской области ликвидируют Киню и Татьку

В Гаринском районе Свердловской области упразднят два заброшенных поселка, которые носят названия Киня и Татька.

С таким предложением депутаты районной думы обратились к своим коллегам из заксобрания. «Поселок Киня, поселок Татька, расположенные на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Гаринский район», утратили признаки населенного пункта и не имеют перспективы дальнейшего развития», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Обследование, проведенное специальной комиссией, выяснило, что в поселках нет ни постоянно проживающего населения, ни дорожно-транспортной инфраструктуры, ни инженерных коммуникаций, ни объектов социального, культурного, бытового назначения, ни объектов торговли, ни жилых домов.

Гари, Елена Владимирова

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