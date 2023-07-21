В Екатеринбурге предпринимателей запугивают лжесотрудники Роспотребнадзора

В Екатеринбурге вновь активизировались мошенники, которые прикрываются именем Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, неизвестные обзванивают предпринимателей, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и сообщают о том, что в отношении их компаний планируется проверка. Для исключения выявления нарушений якобы требуется приобрести комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя» и сертификаты на оказание услуг.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не имеют отношения к этим звонкам. Должностные лица, которые проводят контрольные и профилактические мероприятия, всегда имеют при себе служебное удостоверение. В ведомстве настоятельно рекомендуют юрлицам обращаться в правоохранительные органы, если к ним поступают требования что-то купить у «Роспотребнадзора».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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