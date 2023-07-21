Стало известно, когда заработает световой коридор на Вайнера

Иллюминация на улице Вайнера заработает к 11 августа, сообщил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. Сейчас техника тестируется.

Напомним, главную пешеходную улицу Екатеринбурга ко Дню города украшает «Сима-ленд». Конструкция напоминает коридор с позолоченными элементами и с иллюминацией.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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