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Пятница, 21 июля 2023, 16:02 мск

Новости Екатеринбург

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На 300-летие Екатеринбурга пригласили Путина

Фото: пресс-служба Кремля

В Екатеринбург на празднование 300-летия города приглашен глава государства Владимир Путин. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Алексей Орлов. Правда, ответа на приглашение власти Екатеринбурга еще не получили.

«Губернатор подписал приглашения для высших руководителей нашей страны. Потому что это 300-летие. Мы в любом случае ожидаем федеральных топ-руководителей», – сказал мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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