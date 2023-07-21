На 300-летие Екатеринбурга пригласили Путина

В Екатеринбург на празднование 300-летия города приглашен глава государства Владимир Путин. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Алексей Орлов. Правда, ответа на приглашение власти Екатеринбурга еще не получили.

«Губернатор подписал приглашения для высших руководителей нашей страны. Потому что это 300-летие. Мы в любом случае ожидаем федеральных топ-руководителей», – сказал мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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