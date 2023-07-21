В Екатеринбурге сегодня прошли заплывы на Исети (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня впервые за долгие годы на Городском пруду состоялись заплывы. Состязания среди атлетов прошли в рамках фестиваля спорта IRONSTAR.

Участникам были даны две дистанции на выбор: 1 морская миля и 2 морские мили. За техникой безопасности следили спасатели на катерах, а также по акватории пруда рассредоточились сапсерферы на тот случай, если кому-то из спортсменов станет плохо и потребуется помощь. В заплывах приняли участие около 500 спортсменов со всей России.

Любительские соревнования по триатлону будут проходить сегодня и завтра. Для участия в состязаниях разного формата зарегистрировались порядка 1400 человек.

Страшно ли было участникам нырять в городской пруд – узнаете после просмотра нашего видео.

Заплыв в Исети

Екатеринбург, Владислав Тринько

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