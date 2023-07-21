В Екатеринбурге завершилось выдвижение кандидатов в городскую думу

В Свердловской области завершился период выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре.

Окончательный список будет известен чуть позже, но по состоянию на 18-00 опубликована информация о 175 кандидатах в городскую думу Екатеринбурга по одномандатным округам. Таким образом, конкурс составит семь человек на место.

На довыборы в заксо по Ирбитскому округу, по предварительным данным, выдвинулось пять человек.

На 20 мест в городской думе Верхней Пышмы выдвинулся 41 кандидат, в Качканаре об участии в местных выборах заявил 71 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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