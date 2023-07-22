В Екатеринбурге полицейские открыли огонь по Porsche Cayenne

В Пионерском поселке полицейские сегодня утром стреляли по Porsche Cayenne. Инцидент случился на Блюхера, 48, пишет Е1. Сначала правоохранители загнали водителя в тупик, но автомобилист попытался скрыться, протаранив несколько машин. Полицейские начали стрелять по колесам Porsche Cayenne, чтобы остановить его. В итоге гражданина задержали.

«Водитель находится в дежурной части полиции и даёт показания. Выясняются все обстоятельства», – сообщили «Новому Дню» в ГИБДД Екатеринбурга.

Позже будет развернутый комментарий по данному инциденту, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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