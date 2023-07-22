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Суббота, 22 июля 2023, 13:59 мск

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«Уральские авиалинии» подписали соглашение о сотрудничестве с футбольным клубом «Урал»

Сегодня состоялось торжественное подписание контракта между «Уральскими авиалиниями» и ФК «Урал». В рамках этого документа УА становятся официальными перевозчиками уральского футбольного клуба.


Как сказал во время брифинга генеральный директор авиакомпании «Уральские Авиалинии» Сергей Скуратов, условия перевозки спортсменов будут «супер-льготными».

Саму сумму спонсорского соглашения озвучивать не стали. Брендировать корпоративными цветами ФК «Урал» один из бортов пока не планируют.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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